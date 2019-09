L’incidente in bicicletta una settimana fa nella zona di Treviso dove lavorava. E oggi Gian Massimo Pani, 49 anni di San Gavino, operai metalmeccanico è morto all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove era ricoverato in condizioni disperate. Sulla sua morte c’è un giallo. Secondo le prime rilevazioni l’uomo sarebbe stato vittima di una caduta autonoma dalla bici, ma secondo i familiari la dinamica porterebbe a pensare a un’auto pirata. Intanto i parenti in Sardegna stanno organizzando una colletta per il funerale.

L'articolo Operaio sardo muore dopo un misterioso incidente a Treviso: via alla colletta per i funerali proviene da Casteddu On line.