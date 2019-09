Rifiuti e miasmi a Masangionis: Cera (FI) chiede l’intervento della Regione

Lettera all’assessore all’Ambiente Lampis per un ulteriore controllo

Il consigliere regionale oristanese Emanuele Cera interviene sull’impianto di gestione dei rifiuti di Masangionis, realizzato e gestito dal Consorzio industriale provinciale oristanese, per chiedere che la Regione, e in particolare l’Assessorato all’ambiente, intervengano per effettuare un controllo autonomo sull’impianto, dopo le numerose e prolungate lamentele per i miasmi arrivate dai residenti della zona. Proprio nelle scorse settimane il Consorzio aveva incaricato un centro specializzato di eseguire un monitoraggio con un cosiddetto “naso elettronico” e a giorni si attendono i risultati di questo lavoro.

“È necessario”, scrive ora il consigliere Cera in una lettera inviata all’assessore regionale all’ambiente Gianni Lampis, “promuovere l’avvio di una concreta azione di verifica e controllo da te coordinata, con i vari assessorati e agenzie regionali, per un necessario e doveroso approfondimento tecnico, al fine di verificare la puntuale e corretta applicazione di quanto previsto con le autorizzazioni a suo tempo rilasciate e nello specifico nel Piano di Monitoraggio e Controllo e in particolare al punto 6: Emissioni in Aria, contenuto nella Autorizzazione Integrata Ambientale”.