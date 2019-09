Protezione civile e volontari protagonisti a San Nicolò d’Arcidano

In arrivo l’edizione 2019 di “Io non rischio“

Si rinnova l’appuntamento con la campagna “Io non rischio” a San Nicolò d’Arcidano in programma per domenica 13 ottobre.

L’edizione 2019, che si svolgerà nella piazza Roma del paese, è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Il sindaco Emanuele Cera ha spiegato che quest’anno ci saranno differenti organizzazioni di volontariato ma tutte con uno stesso obiettivo: creare un maggior coinvolgimento dei cittadini nella conoscenza dei rischi del proprio territorio e sensibilizzarli sui temi della protezione civile.

“L’intento della campagna Io non rischio”, ha detto il sindaco Cera, “è quello di promuovere una cultura della prevenzione, formare un volontario più consapevole e specializzato e avviare un processo che porti il cittadino ad acquisire un ruolo attivo nella riduzione dei rischi”.