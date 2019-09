Sardegna, godiamoci l’ultimo weekend di sole e mare: da metà settimana giù le temperature. Le previsioni dei bravissimi esperti di Meteo Sardegna: “Si prospetta un ultimo weekend di settembre all’insegna del bel tempo. Bel tempo d’Estate, o meglio, tardo estivo. Splenderà il sole, i venti saranno deboli o a regime di brezza, le temperature sono previste in aumento sin dalle prossime ore. Un aumento che ci riporterà valori massimi non distanti dai 30°C in varie zone dell’isola, ma localmente non escludiamo che tal valore possa essere superato.

Le temperature minime, invece, si manterranno piuttosto fresche. Tenete conto che non è attesa alcuna avvezione d’aria caldo umida – che avrebbe potuto far salire anche i valori minimi – e che le giornate si accorciano sempre più.

Proiettandoci oltre, direzione primi di ottobre, potremmo assistere a un primo peggioramento di chiaro stampo autunnale. Una perturbazione proveniente dal nord Europa potrebbe gettarsi con foga sul Mediterraneo provocando un peggioramento abbastanza severo e un crollo delle temperature”. Aggiornamenti costanti sul sito www.meteosardegna.it.

L'articolo Sardegna, godiamoci l’ultimo weekend di sole e mare: da metà settimana giù le temperature proviene da Casteddu On line.