Sardegna, rubano bottiglie di vino e le nascondono nei passeggini dei figli: arrestati 2 rumeni

Hanno fatto scorta di vini costosi – otto bottiglie, per l’esattezza – e sono usciti dal supermercato Simply di Orosei senza pagare nemmeno un centesimo. Un uomo e una donna rumeni hanno infatti utilizzato i passeggini dei due figli per nascondere la merce. Le loro mosse non sono però sfuggite al titolare del supermercato, che ha subito chiamato il 112. I carabinieri hanno bloccato la coppia fuori dal negozio, trovando le bottiglie ben infilate dentro i due portaoggetti delle carrozzine. Portati in caserma, dopo aver fatto un po’ di scena muta hanno detto ai militari quale era la loro automobile. I carabinieri l’hanno perquisita e sono “saltati fuori” oltre venticinque chili di caffè, venti bottiglie di liquori, scatolette di tonno e anche formaggio. I due sono stati arrestati e, dopo la convalida, sono stati rimessi in libertà in attesa del processo, previsto nelle prossime settimane.

