Mont’e Prama: deputati M5S in campo per far ripartire gli scavi e mettere i vincoli

Mont’e Prama: deputati M5S in campo per far ripartire gli scavi e mettere i vincolii Iniziativa parlamentare

Il Movimento cinque stelle si impegnerà affinché riprendano gli scavi nell’area del sito archeologico di Mont’e Prama dove sono tornare alla luce le statue dei noti giganti, tra le più antiche nel bacino del Mediterraneo. Lo hanno annunciato con un documento i deputati Lucia Scanu, portavoce Camera M5S Sardegna, Mario Perantoni, Ettore Licheri, Pino Cabras e Luciano Cadeddu.

“Nei prossimi giorni”, scrivono i deputati, “ci impegneremo ad incontrare sul territorio esperti e associazioni del settore per recepire proposte utili. Ci faremo promotori della questione anche presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, affinché venga dato impulso e sostegno e alle attività di ricerca nella nuova area”.

“Vogliamo cercare di dare risposte concrete ai cittadini del territorio, oltre che – ovviamente – agli archeologi e operatori tutti che si sono impegnati nell’opera di ampliamento del sito originario e di valorizzazione delle nuove costanti scoperte”.

Proprio in questi giorni si sono riaccesi i riflettori su questa importante area archeologica. La necropoli, scoperta casualmente nel 1974 nel corso di lavori di aratura di un campo, rappresenterebbe, infatti, soltanto una minima porzione di quella che dovrebbe essere una vera e propria città sepolta, che si estenderebbe per ben 16 ettari.

E’ quanto emergerebbe da una lunga ricerca eseguita fin dal 2014 dal geofisico Ranieri, secondo cui in quel campo abbandonato e nel contiguo vigneto impiantato dopo gli inizi degli scavi, ci sarebbe un universo ben più esteso dei 750 metri quadrati finora censiti dalla Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari e Oristano.

Una megalopoli nata tra la fine dell’età del bronzo e l’inizio di quella del ferro (tra il 950 e il 730 a.C., quindi persino più antica di Pompei) ricostruita attraverso una serie di modelli 3D.

“Tuttavia”, si legge nella nota dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, “attualmente, non si conosce il destino del sito archeologico: gli scavi programmati per l’avvio dell’estate non sono mai iniziati, nonostante il finanziamento sia stato – a quanto pare – già erogato e non si conoscono né si comprendono le ragioni del mancato utilizzo dei fondi”.

“Peraltro”, proseguono i deputati, “non risulta che sull’area in cui sono stati finora effettuati i numerosi ritrovamenti e in cui le diverse campagne di scavo e ricognizioni hanno indicato la presenza evidente di reperti ancora da portare alla luce, sia stato posto alcun vincolo archeologico, nonostante tale area sia limitrofa alla principale zona di scavo. Vincoli che ci auguriamo vengano imposti al più presto”.

“Anche le autorizzazioni rilasciate per la piantumazione e messa in produzione di un esteso vigneto sull’area interessata destano forti perplessità. Tale problematica, peraltro, risulta strettamente legata al tema degli espropri di quei terreni, che potrebbero celare un’importantissima scoperta archeologica”.

“Come Movimento 5 Stelle”, concludono, “saremo quindi in campo per porre in essere tutte le azioni utili per valorizzare al meglio le aree archeologiche e turistiche presenti sui nostri territori”.

Venerdì, 27 settembre 2019

