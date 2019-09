Approvato il progetto finale per la nuova rete irrigua nel Sinis

“Si tratta di un intervento molto importante e atteso per anni”, ha dichiarato il commissario del Consorzio di bonifica dell’oristanese Cristiano Carrus. “Ricade in un’area nella quale sono presenti importanti aziende e che riguarda la realizzazione di una infrastruttura irrigua consortile che consente l’approvvigionamento idrico alle stesse, facendo riferimento alle risorse disponibili provenienti dall’impianto di Pauli Grechi in agro di San Vero Milis”.“E’ un risultato importante per il territorio Sinis che per troppo tempo ha atteso un opera del genere e per il quale ringrazio le amministrazioni precedenti e gli uffici per il grande lavoro”, ha aggiunto Carrus. “Ora dobbiamo puntare ad ottenere le restanti risorse per la realizzazione completa del progetto”.

Venerdì, 27 settembre 2019

