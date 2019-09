Carcassa cucciolo di delfino in spiaggia

(ANSA) - ORISTANO, 27 SET - La carcassa di un cucciolo di stenella - un genere di mammiferi della famiglia dei delfini - è stata rinvenuta questa mattina a Bosa (Oristano), nella spiaggia di Turas.

Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni bagnanti alla sala operativa della Guardia costiera, è intervenuto il personale dell'Ufficio circondariale marittimo di Bosa con la comandante tenente di vascello Luigia Caiazzo, che ha coordinato i rilievi e le misurazioni di rito.

La carcassa era in avanzato stato di decomposizione, non presentava segni evidenti di ferite e in attesa di ulteriori accertamenti non si esclude che la stenella possa essere morta per aver ingoiato rifiuti di plastica.

Secondo la Guardia costiera l'animale sarebbe comunque arrivato sul litorale bosano spinto dalle correnti marine. La stenella, simile nell'aspetto a un delfino, è un piccolo cetaceo dal corpo snello e slanciato, che da adulto arriva a misurare fino a 2,5 metri. (ANSA).