Sarà la Sardegna, e Oristano in prima linea, a guidare la spedizione Italiana Hansa al prossimo Campionato Europeo di classe, di imminente partenza.

La Presidentessa della Asd Veliamoci di Oristano Maria Cristina Atzori è stata ufficialmente imbarcata a bordo della squadra Azzurra che veleggerà verso gli Europei, campionati che si svolgeranno dal 6 al 12 ottobre prossimi a Portimao, in Portogallo.

Molteplice il compito per il tecnico zonale per la Paralimpica Maria Cristina Atzori, incaricata dalla Federazione Italiana Vela di seguire la squadra italiana che parteciperà al campionato. Sarà coinvolta anche come presidente della associazione Veliamoci, che partecipa alle regate con ben 4 equipaggi; nonché come atleta partecipante. La recente vittoria del titolo di Campionessa Sarda le ha di fatto assegnato il diritto di regatare in equipaggio doppio con il suo atleta, già olimpionico a Rio 2016 e vice campione zonale 2019, Gian Bachisio Pira.

Tutta la logistica Italiana passerà dalla Sardegna, con l’associazione Veliamoci di Oristano che si occuperà del trasporto delle barche di tutti i partecipanti in Portogallo, mentre gli atleti arriveranno in loco in aereo dalle loro città di provenienza.

Si tratta di un importante riconoscimento del lavoro fatto da Maria Cristina Atzori per l’attività velica paralimpica in Sardegna e per la Classe Hansa Italiana, che riesce così a schierare in questo importante appuntamento internazionale ben 9 equipaggi, di cui 4 sardi, in entrambe le classi regatanti, Singolo e Doppio.

Venerdì, 27 settembre 2019

Atzori e il team Veliamoci guideranno l'Italia al Campionato europeo di vela hansa