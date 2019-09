Diversi modelli richiamati da Porsche per problemi all’airbag

È stato appena pubblicato dal RAPEX – Rapid Alert System for non-food dangerous products – il sistema di segnalazioni istituito dalla Commissione Europea, un richiamo relativo alle Porsche 911, Boxster, Cayman, Panamera prodotte tra gli anni 23 giugno 2015 e il 16 giugno 2016 e Carrera, Boxster, Cayman prodotte tra 12 gennaio 2018 e il 17 giugno 2019. Grazie al servizio Richiami Auto lo “Sportello dei Diritti”, è in grado di avvisarvi in tempo reale di questi nuovi richiami tecnici. Ecco i suoi contenuti come si legge alle segnalazioni ” A12 / 1430/19 e A12 / 1431/19 del 27/09/2019 del RAPEX che si riferiscono a:

911, Boxster, Cayman, Panamera numeri di omologazione: e13 * 2007/46 * 1187 *, e13 * 2007/46 * 1188 *, e13 * 2007/46 * 1187 *, e13 * KS07 / 46 * 0991 *, e13 * 2007 / 46 * 1607 *, e13 * 2007/46 * 0970 *, e13 * 2007/46 * 1143 *, e13 * 2007/46 * 1160 *, e13 * 2007/46 * 1161 *, Tipi: 991, 991 Turbo, 991H , 982, 970, 970N, 970HN, 970H – difetto:

“Un condensatore difettoso può causare fluttuazioni di tensione nell’alimentazione dell’unità di controllo dell’airbag. Di conseguenza, gli airbag e i pretensionatori delle cinture di sicurezza possono schierarsi in modo imprevisto o non riuscire a dispiegarsi in caso di incidente, aumentando il rischio di lesioni agli occupanti”.

Carrera, Boxster, Cayman numeri di omologazione: e13 * 2007/46 * 1607, e13 * 2007/46 * 1187 * Tipi: 982, 991 – difetto:

” La possibile costruzione difettosa del modanatura della porta provoca l’attivazione errata dei sensori del sistema di protezione degli occupanti del veicolo.Ciò può comportare uno spiegamento non necessario e imprevisto del sistema di protezione degli occupanti, aumentando il rischio di lesioni.” L’airbag “pre-crash” di ZF nasce per fornire una zona laterale di protezione aggiuntiva che può aprirsi immediatamente prima della collisione, grazie ai sensori che rilevano l’avvicinarsi di un oggetto o veicolo a grande velocità verso la fiancata dell’auto. Serve ad assorbire l’urto e a fare arrivare meno forza alla zona di deformazione in caso di incidente. Dai primi test emerge una riduzione della gravità delle lesioni per gli occupanti fino al 40%.

Per il presidente Giovanni D’Agata dello “Sportello dei Diritti”, anche se Porsche non ha sino ad oggi registrato incidenti a causa di questi problemi, il rischio di lesioni è latente. Pertanto i consumatori e i proprietari di veicoli a motore interessati devono quindi prestare la massima attenzione e rivolgersi alle autofficine autorizzate o ai concessionari della Porsche nel caso in cui la propria autovettura corrisponda ai modelli in questione. Il relativo intervento non dovrebbe durare più di 30 minuti ed è a totale carico della casa automobilistica. Gli uomini della rinomata casa automobilistica tedesca dovranno apportare i dovuti correttivi e risolvere un problema grave, destinato comunque a suscitare non poca preoccupazione per le difettosità segnalate che sono ancora più rischiose se si pensa alla potenza di accelerazione che hanno questi modelli.

L'articolo Diversi modelli richiamati da Porsche per problemi all’airbag proviene da Casteddu On line.