Cagliari, il surfista Francisco Porcella al corteo per il clima: “Il mondo ha bisogno di Greta Thunberg”

“Qui si vede che c’è il futuro, abbiamo bisogno di un cambiamento drastico, questa giornata resterà nella storia”. È euforico Francisco Porcella: il campione sardo di surf è in prima linea nella marcia per il clima organizzata a Cagliari. E lui, che ben conosce i mari sardi e quelli americani – ha vissuto per tanti anni alle Hawaii – è sicuro: “Basta con la plastica, il mare è pieno così come i pesci che mangiamo. Bisogna cambiare, abolendola e utilizzando solo risorse sostenibili”, dice lo sportivo: “Le nuove generazioni stanno dimostrando che il cambiamento è possibile, ci sono tante bellezze da preservare”. Porcella annuncia anche di essere un fan di Greta Thunberg, la giovanissima svedese che è riuscita a far accendere l’interesse per l’ecologia in milioni di ragazzi e ragazze: “Sono felice che esista, il mondo ha bisogno di una ragazza come lei, è riuscita a portare nuove generazioni a farsi sentire”, afferma, sicuro, il surfer.

“Nella storia succedono queste cose”, dice ancora Porcella mentre stringe forte forte la sua tavola da surf e saltella a “ritmo” con i cori e gli slogan “sostenibili” scanditi dalle migliaia di partecipanti al corteo cagliaritano.

