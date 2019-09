Cagliari, calci e pugni tra 10 ragazzini in piazza Matteotti dopo il corteo per il clima

Il corteo era appena passato davanti al palazzo del Comune e si stava dirigendo verso viale Trento quando un gruppo di ragazzi ha iniziato a litigare, arrivando ben presto alle mani. Il gruppo – formato da dieci giovani, tra loro anche dei minorenni – è stato notato da alcuni passanti, che hanno subito chiamato il 113. Sul posto è arrivato un equipaggio della squadra volante della polizia, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, e anche un’ambulanza del 118. I giovani erano feriti, ma in modo lieve: solo qualche graffio, al punto che hanno rinunciato a farsi medicare. Un episodio avvenuto in una giornata nella quale migliaia di ragazzi e ragazze erano in giro per la città, complice anche la manifestazione per il clima.

