Lo hanno sorpreso in via Euclide a Cagliari, mentre spacciava hashish a dei ragazzi giovanissimi. E’ finito in manette ieri durante un’operazione antidroga dei “Falchi” della Squadra Mobile, S.M. 24 anni.

Gli Agenti, grazie ad un servizio di appostamento, hanno accertato che il giovane pusher seduto “comodamente” su un tavolo insieme ad altri ragazzi molto più giovani di lui intenti a fumare, consegnava loro delle dosi di stupefacente. Ogni tanto manipolava una pochette di colore nero e si infilava subito dopo una mano all’interno dei pantaloni da dove prelevava qualcosa.

E’ stato subito bloccato, gli Agenti hanno trovato all’interno degli slip una bustina in cellophane trasparente con 11 pezzi di Hashish, avvolti singolarmente con della pellicola di alluminio, per un peso netto complessivo di sette grammi e la somma di 135 euro.

L'articolo Cagliari, sorpreso a spacciare hashish a ragazzini: in manette pusher di 24 anni proviene da Casteddu On line.