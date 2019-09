Donna investita nel centro di Oristano Soccorsa dal servizio 118. In seguito all’incidente deviato il corteo di studenti

Un’anziana pensionata è stata investita questa mattina, poco prima delle 11, nella via Diego Contini di Oristano. La donna è stata scaraventata a terra mentre attraversava la strada.

Subito soccorsa, la pensionata ha lamentato forti dolori a una gamba. Un’equipe del servizio 118 ha prestato i primi soccorsi e ha disposto il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Le condizioni di salute delle donna non sono parse gravi.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che in conseguenza dell’incidente ha dovuto far deviare il corteo di studenti, impegnati oggi nella protesta per chiedere la tutela dell’ambiente e una nuova politica sul clima a ciò finalizzata.

