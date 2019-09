“Governi, abbiamo 11 anni, usiamoli bene”. Studenti in corteo / Video e foto

“Governi, abbiamo 11 anni, usiamoli bene”. Studenti in corteo

Anche da Oristano l’appello per una nuova politica sul clima e per la difesa dell’ambiente

Questa volta erano tanti e appassionati. Muniti di cartelli e megafoni, hanno urlato alla città la loro preoccupazione per il futuro che li attende. Anche i giovani studenti oristanesi sono stati protagonisti questa mattina a Oristano al terzo sciopero globale per il clima.

Dalle 9, sulle scale del Comune, in piazza Eleonora, hanno preso la parola con interventi in materia di ambiente e futuro. Prima della partenza anche il sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, è intervenuto per salutare i ragazzi ed esprimere loro il proprio sostegno.

Alle 10.30 il via al lungo corteo, che ha attraversato le vie centrali della città.

Alla manifestazione, insieme ai giovani degli istituti superiori oristanesi, anche qualche insegnante e alcuni genitori con i propri figli.

A Oristano lo scioperò è stato organizzato e guidato dal movimento cittadino FFF (Friday For Future), formato da una decina di ragazzi, tra i 15 e i 18 anni, che come Greta Thunberg, sperano di sensibilizzare, e così cambiare, il mondo sulle problematiche legate ai cambiamenti climatici.



Venerdì, 27 settembre 2019

