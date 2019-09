Stefano Pia vince il “Semplicemente Fotografare Live” a Rimini

È Stefano Pia il vincitore della sesta edizione del festival di fotografia “Semplicemente Fotografare Live” di Novafeltria (Rimini). Il fotografo, mogorese di nascita, ha vinto con il suo progetto “Non è l’America”, premiato lo scorso sabato 21 settembre.

Il lavoro di Stefano Pia è stato ritenuto il più meritevole tra i sessanta progetti esaminati dalla commissione e messi in mostra.

Dal 20 al 22 settembre e, a seguire domani 28 e dopodomani 29 settembre, il centro storico di Novafeltria, è attraversato dalla fotografia e diventa luogo di scena di molte mostre in programma e di tante attività legate alla fotografia, tra queste quella di Pia.

Per questo festival, Stefano Pia ha presentato un lavoro romantico e artisticamente maturo sulla sua Sardegna. “Quelli della mia generazione, ma anche tanti di quelli che appartengono alle successive, sono cresciuti accompagnati dall’immagine mitizzata dagli stereotipi hollywoodiani del Far West, luoghi selvaggi dove la vita era regolata da norme semplici che spesso si riducevano, nel nostro immaginario, alla velocità con cui una pistola veniva estratta dalla fondina. Il tutto contornato di spazi, quantomeno per noi europei, immensi, per lo più semi desertici e popolati di spine, pietre e cavalli selvaggi”, dichiara il fotografo riguardo il suo progetto fotografico e come si sviluppa.

Le sue mostre personali sono già state ospitate a Nuoro, Oristano, Sassari, Siena, Firenze, Milano Gorizia e Vercelli. Negli anni 2014 e 2015 la giuria del concorso “Sardegna Reportage” ha selezionato il suo lavoro, su oltre cento esaminati, e l’ha messo in mostra al Museo Man di Nuoro, in concomitanza con le mostre di Robert Capa e di Vivian Maier, icone mondiali della fotografia.

Nell’aprile 2016 la sua mostra “Kilometro Zero” è stata inserita invece nel circuito del Photo Festival di Milano e le sue immagini sono state pubblicate da diverse riviste e quotidiani nazionali. Dal marzo del 2017 fa parte del collettivo italiano di street photography “The Strippers”. E ad aprile dello stesso anno ha pubblicato Kilometro Zero, il suo primo libro.

Grazie alla sua passione per la ricerca e l’interesse per le vite umane e per il quotidiano, nel 2011 Stefano Pia idea l’ormai noto “Bìfoto – Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna”, di cui assume la direzione artistica insieme all’amico e fotografo Vittorio Cannas.

