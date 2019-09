Corsi di lingue straniere, di ballo e di ginnastica dolce. Sono alcune delle attività dell’Associazione Amsicora Terza Età che da quasi 31 anni (è stata fondata nel novembre del 1988) opera a Cagliari in via Rockefeller 24/a.

Oltre alle attività di cui sopra, sarà possibile partecipare anche a conferenze su tematiche storiche e filosofiche. Si parlerà anche di medicina e di Sardegna. Il tutto accompagnato da attività più squisitamente ludiche come l’ormai classico (e combattutissimo) torneo di burraco.

L’associazione, con l’apertura del nuovo anno sociale, invita chi lo desideri​ ad iscriversi, un invito rivolto in particolare ai “diversamente giovani” che troveranno un ambiente accogliente e, soprattutto un antidoto efficace alla solitudine.

Per maggiori informazioni si può contattare il presidente dell’Associazione Amsicora Terza Età, Antonio Garbato, al numero 342326127.

L'articolo Associazione Amsicora Terza Età di Cagliari, via alle iscrizioni ai corsi di lingue, ginnastica e tanta cultura per i “diversamente giovani” proviene da Casteddu On line.