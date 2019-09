Clima: a Sassari migliaia in corteo

Anche Sassari ha risposto alla chiamata dello sciopero mondiale per il futuro e oltre un migliaio di studenti sono scesi per strada per reclamare interventi immediati da parte dei governi per fermare la deriva climatica che sta minacciando il futuro del pianeta. L'Action Global week sassarese è stato organizzato dai ragazzi del Movimento studentesco globale di Fridays For Future di Sassari, e ha visto gli studenti radunarsi in piazza Castello, e quindi sfilare per le vie del centro cittadino scandendo slogan e innalzando cartelli.

Il movimento non si è limitato alla manifestazione di oggi ma per tutta la settimana ha sensibilizzato la popolazione con dibattiti, flash mob ed eventi culturali. Fra le iniziative dei ragazzi di Fridays For Future c'è anche la richiesta al Comune di Sassari di "dichiarazione di emergenza ambientale" per sollecitare il sindaco e il Consiglio comunale ad adottare a delle norme per cambiare le abitudini e perseguire la sostenibilità ambientale per guardare al futuro.