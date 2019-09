Basket: Dinamo vince a Varese

La Dinamo Banco di Sardegna rientra da Varese con una vittoria schiacciante all'esordio in campionato e prepara già la sfida di domenica al PalaSerradimigni contro Pesaro. "Siamo molto contenti della prestazione che siamo riusciti a mettere in piedi - commenta il coach biancoblu Gianmarco Pozzecco - Siamo arrivati a Varese con grande fiducia avendo giocato e vinto la Supercoppa. Eravamo pronti a giocare una grande partita e abbiamo fatto una prestazione di livello. Hanno fatto tutti bene, tutti coinvolti in attacco e in difesa, passandosi bene la palla. E quando Varese ci ha messo in difficoltà, facendo show aggressivi, siamo stati bravi ad alzare le sponde e a rollare con Bilan", conclude.

La Dinamo ha dominato per quasi tutta la gara assestando la spallata decisiva già nel secondo quarto, con un parziale di 9-25 che ha di fatto deciso la partita. Varese non è più riuscita a riavvicinarsi e dopo avere raggiunto un distacco di 27 punti i biancoblu hanno chiuso l'incontro con il punteggio di 52-74. Merito del collettivo, in cui hanno spiccato l'ala Pierre, 18 punti e 8 rimbalzi, un devastante Stefano Gentile, 11 punti e un granitico McLean. Domenica sera a Sassari la Dinamo affronterà la VL Pesaro, reduce dalla sconfitta casalinga subita contro la Fortitudo Bologna.