MetroSassari, stop di oltre un'ora

Per consentire alcune operazioni di collaudo, il servizio MetroSassari verrà sospeso dalle 15.02 alle ore 16.26 su un tratto della linea Stazione FS - Santa Maria di Pisa. LO rende noto l'Arst."Per ridurre eventuali disagi e per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, saranno muniti di biglietti tranviari, potranno utilizzare i treni ordinari della Linea TPL Sassari - Sorso circolanti nella tratta compresa tra le stazioni di Sassari FS e Santa Maria di Pisa", fa sapere l'azienda. Le corse ferroviarie che potranno essere utilizzate sono quelle in partenza da: Santa Maria di Pisa verso Stazione FS alle 15:12 e infine, in partenza da Stazione FS verso Santa Maria di Pisa alle 16. Il servizio MetroSassari riprenderà comunque il suo regolare funzionamento su tutte le linee nel pomeriggio dalle 16.26.