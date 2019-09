Cagliari, studenti in corteo per difendere il clima: “Vogliamo avere un futuro”

Hanno tutta la grinta e la rabbia di chi ha paura di vedersi cancellare il futuro per “colpa” di scelte tutt’altro che oculate legate al clima. L’onda verde di Greta Thunberg – pochi giorni fa, all’Onu, la giovane ha tenuto un discorso infuocato contro quei potenti che starebbero “rubando il futuro” ritorna anche a Cagliari con la terza edizione del “Global strike for future”. Tantissimi studenti, sin dalle scuole elementari, preferiscono marciare da piazza Gramsci a viale Trento, scandendo slogan e mostrando cartelli contenenti poche ma chiare parole: “Siamo il futuro senza futuro”, “non esiste un piano B per salvare la Terra”, “prima l’ambiente”. Assenti striscioni e bandiere politiche, come richiesto dagli organizzatori. Non solo giovanissimi, nel corteo anche mamme, papà e professori. Tutti uniti per “difendere il clima”.

Fonte: Casteddu On Line



