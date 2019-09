Incendio di Settimo San Pietro, le fiamme hanno avvolto un cantiere e delle attrezzature

L’incendio scoppiato nelle campagne di Settimo San Pietro ha colpito un cantiere edile e delle attrezzature. Le fiamme, alimentate dal vento, sono state spente dai Vigili del Fuoco, intervenuti con quattro automezzi e dieci uomini. Dopo aver domato il fuoco, i pompieri hanno provveduto a bonificare tutta la zona dai focolai residui. Non ci sono, fortunatamente, feriti. Indagini in corso per capire le cause del rogo che si è sviluppato a pochissima distanza dalla Provinciale 15.

