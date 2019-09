Cagliari e Pirri piangono Alberto Farci: “Addio, sei stato un cameriere unico e speciale”

Lutto a Cagliari e Pirri per la morte di Alberto Farci. Cameriere di 57 anni, sposato, un figlio, si è spento dopo aver lottato contro un male che, purtroppo, si è rivelato incurabile. Per trent’anni ha lavorato nella pizzeria di Pirri “Il Volo”. Conosciutissimo e molto stimato dai colleghi e dalle migliaia di clienti che, negli anni, hanno sempre potuto contare su un suo sorriso e sulla sua cortesia unica. A ricordarlo, in lacrime, è uno dei due titolari, Franco Angius: “Alberto ci ha lasciato oggi all età di 57 anni. Collaborava con noi da 30 anni! Possiamo dirlo: è stato in assoluto il miglior cameriere che abbiamo mai avuto. Instancabile, preciso, leale e affidabile. Alberto per tutti noi era molto più che un collaboratore. Era un fratello. Alberto è entrato nel cuore di tutti, colleghi e clienti”.

“Purtroppo un anno fa si è ammalato ed è cominciato il suo calvario. Alberto è sempre stato molto affezionato a noi, avevamo davvero un rapporto speciale. Noi e tutto lo staff de ‘Il Volo’ siamo stravolti dal dolore. Per tutti noi per questa perdita sarà incolmabile”.

