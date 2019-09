Residenza del Sole, realizzata la nuova palestra coperta: ultimati i lavori a Capoterra

Residenza del Sole, realizzata la nuova palestra coperta, ultimati i lavori nell’area di competenza delle scuole primarie di via Serpentara. “L’ennesima opera pubblica che dà lustro alla comunità Capoterrese.– puntualizza l’assessore ai lavori pubblici Silvano Corda – sono soddisfatto della tempestività della nostra amministrazione per avere messo a disposizione degli scolari un’impianto fondamentale per il loro pieno sviluppo educativo e sociale”. Il sindaco Francesco Dessì aggiunge: “Con Residenza del Sole si chiude il cerchio, avere uno spazio per le attività ludiche sportive nelle scuole è importante per il benessere dei bambini. Sono soddisfatto per il risultato”.

