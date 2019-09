Province: si torna all’elezione diretta?

In Regione avviata la discussione sulla nuova riforma

In Sardegna si potrebbe tornare a votare a suffragio universale per le Province, già entro l’estate 2020, presumibilmente in occasione della prossima tornata delle amministrative a maggio. È l’ipotesi formulata dall’assessore regionale agli Enti locali Quirico Sanna (Psd’Az), ascoltato stamane dalla Prima commissione (Autonomia) del Consiglio regionale sul disegno di legge di revoca degli attuali commissari straordinari alla guida delle Province sarde.

Nell’audizione l’esponente della Giunta Solinas ha confermato l’apertura all’istituzione di nuove Province (premono soprattutto Gallura e Ogliastra, peraltro già soppresse) e prefigurato una riorganizzazione delle competenze fra Regione ed enti intermedi.

Intanto, al disegno di legge sono stati presentati ben 152 emendamenti. Sanna lo considera un presupposto al testo di riforma degli enti locali, che dovrebbe arrivare in entro fine anno: sarà aperta al contributo di tutti – ha assicurato l’assessore – prevederà le Province e risponderà alle aspettative dei territori che aspirano a istituirne di nuove. Sanna ha ricordato che ci sono comunità, come quella della Gallura, che hanno già percorso l’iter legislativo, mentre altre realtà devono ancora affrontare i passi necessari per concludere il percorso. I territori che saranno pronti andranno ad elezioni entro l’estate 2020, secondo l’ipotesi dell’assessore, mentre chi ancora non ha concluso il suo percorso dovrà aspettare la tornata elettorale successiva.

“Siamo pronti a sfidare il governo e tutti coloro che vogliono impedire ai cittadini di esercitare la propria sovranità”, ha preannunciato il presidente della Prima commissione, Pierluigi Saiu (Lega). Quanto ai possibili ricorsi del governo, l’assessore ha ricordato la necessità che la Sardegna difenda la propria autonomia.

Il vice presidente della Commissione, Diego Loi (Progressisti), ha affermato di non vedere l’urgenza dell’approvazione del disegno di legge, se non per sostituire i commissari. Massimo Zedda (Progressisti) ha proposto all’assessore di scegliere tra i sindaci i nuovi commissari straordinari delle circoscrizioni provinciali condiviso la necessità di procedere alla riforma degli enti locali assieme a quella della Regione. (AGI)

Mercoledì, 26 settembre 2019

L'articolo Province: si torna all’elezione diretta? sembra essere il primo su LinkOristano.it.