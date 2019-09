Furti nelle auto sul litorale di Cabras: due arresti dei carabinieri

Manette per due uomini di origine croata residenti ad Alghero. Già condannati e liberati

Sono accusati di aver compiuto tre furti ai danni di turisti, nella zona di Cabras, due uomini, Zoran Adazovic di 40 anni, nato in Croazia, e Deniro Hadzovic di 26 anni, nato ad Alghero, entrambi residenti nella città catalana, arrestati la notte scorsa dai carabinieri della stazione di Cabras, insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Oristano e della stazione di Solarussa con l’accusa di furto aggravato in concorso.

L’operazione dei militari è scattata dopo che nella stazione dei carabinieri di Cabras si erano presentati due cittadini stranieri ed una italiana che riferivano di aver subito poco prima dei furti sulle proprie autovetture: una Nissan Juke, parcheggiata sulla strada provinciale 6, nei pressi della peschiera Mar’e Pontis, ed altre due vetture posteggiate una a Maimoni e l’altra a Mari Ermi. In tutte e tre era stato mandato in frantumi un cristallo laterale ed erano stati rubati dall’abitacolo diversi effetti personali e soldi in contanti.

Immediatamente sono scattate le ricerche nella zona costiera del Sinis e nell’hinterland di Oristano. I due uomini sono stati fermati a bordo di una Ford Mondeo grigia in agro di Siamaggiore. A bordo dell’auto sono stati rinvenuti i soldi e la refurtiva relativi ai furti compiuti poco prima. Da qui l’arresto.

Stamane in Tribunale, a Oristano, si è tenuta l’udienza nella quale sono stati convalidati gli arresti e i due condannati, Zoran Adazovic all’obbligo di dimora e Deniro Hadzovic all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Giovedì, 26 settembre 2019

