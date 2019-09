Eutanasia: Michela Murgia, decisione Consulta è primo timidissimo passo

“A titolo personale dico che sono contentissima” della decisione della Consulta; “che sono sulla linea di Marco Cappato”. Una decisione che rappresenta “un primo timidissimo passo”.

Così interpellata dall’AGI la scrittrice Michela Murgia, originaria di Cabras, commenta la decisione della Corte Costituzionale che ha sancito che l’aiuto al suicidio può non essere punibile a determinate condizioni come quelle nelle quali si trovava Dj Fabo.

Tra i romanzi più celebri e premiati della scrittrice sarda c’è ‘Accabadora’ che parla proprio di eutanasia. Anche se Murgia sottolinea che si tratta del “libro più frainteso della storia: uscito 10 anni fa – ricorda – proprio durante la vicenda di Eluana Englaro”, la giovane donna che, dopo aver vissuto in stato vegetativo per 17 anni, nel febbraio del 2009 morì in seguito all’interruzione della nutrizione artificiale. ‘Accabadora’ fu pubblicato nel maggio di quello stesso anno. (AGI)

Giovedì, 26 settembre 2019

