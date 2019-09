A Gesico la XXVII sagra della lumaca tra cibo, cultura, estetica e medicina

La lumaca di Gesico buona da gustare, premiata come piatto tipico a livello nazionale e internazionale, e miglior sagra d’Italia. Non solo, la lumaca usata in estetica e in medicina, grazie alle proprietà curative della sua bava. La XXVII sagra della lumaca di Gesico, che si terrà dal 12 al 21 ottobre, è stata presentata oggi a Cagliari durante una conferenza stampa alla Domo de sa Cultura in via Newton 12, alla presenza del Presidente della Pro loco di Gesico Carlo Carta, e della direttrice artistica di Domo Nina Zedda: nella sede cagliaritana è prevista l’anteprima della manifestazione alle 20.30 sabato 28 settembre.

Presidente della pro loco di gesico Carlo Carta. “Siamo arrivati alla XVII edizione con una grande crescita di pubblico e una manifestazione che è andata migliorandosi negli anni, passando da sagra paesana a manifestazione internazionale. Non si contano più i premi che abbiamo ricevuto. Solo per citare gli ultimi: Cibo buono 2018 da parte del Ministero dei Beni culturali, Pat prodotto agroalimentare tradizionale da parte del Ministero delle politiche agricole forestali, Premio sagra di qualità dal Senato della Repubblica, e Italive network ci ha premiati come miglior sagra d’Italia 2019. Nessuna edizione della sagra della lumaca di Gesico è uguale all’altra. Quest’anno ci sarà molto spazio dedicato alla cultura: abbiamo un convegno sui martiri sardi e africani, con un passaggio sulla Spagna e tutti i riti che ci accomunano. I santi, non va dimenticato, hanno unito culture apparentemente diverse e hanno influito sullo sviluppo dei paesi della Sardegna.

Lumaca nella cosmesi e nella medicina. Durante la sagra della Lumaca ci sarà lo spazio dedicato al dibattito sulle proprietà benefiche e curative della lumaca. Negli anni diverse intuizioni e studi hanno fatto sì che questo prodotto si inserisse con prepotenza e buoni risultati anche nell’ambito della medicina e della cosmesi. La bava di lumaca viene infatti oggi utilizzata nelle creme di bellezza, come antinfiammatorio, negli sciroppi che combattono e curano la tosse, e si sta sperimentando ora in oncologia infantile. Di tutto questo si parlerà con esperti dei vari settori durante i momenti dedicati al dibattito scientifico.

