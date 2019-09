Assemini, l’sos di una coppia: “L’Inps non ha visitato mio marito invalido e gli ha bloccato la pensione”

“Pensione sospesa in attesa” della “definizione” della “domanda di conferma dell’Assegno ordinario di invalidità presentata il 20/06/2019. Appena riceverà la lettera di conferma, riprenderà il pagamento”. L’sms arriva da “InpsInforma”, e a riceverlo è stato un uomo di Assemini. “Da tre anni non lavora a causa di alcuni problemi di salute”. La moglie, Sabrina Salis, 48 anni, è disoccupata “da diciotto anni. Sino ai trent’anni ho fatto un po’ di tutto”. La coppia vive in “una casa popolare” e, sino a qualche mese fa, tutto andava più o meno bene: “Mio marito stava finendo di prendere la Naspi, anche se la cifra era calata riuscivamo comunque a vivere. Adesso, senza più la pensione di invalidità è un danno, ho problemi di cuore e devo farmi visitare, spesso, dal medico, e ogni volta devo pagare cento euro”. La donna racconta di aver seguito, insieme al marito, tutto l’iter previsto: “Siamo andati al Caf e abbiamo firmato per far partire il foglio di richiesta della visita medica, sarebbe dovuta avvenire entro settembre. Siamo tornati due settimane fa e ci è stato detto che saremmo stati contattati dall’Inps. Invece nulla”. I cinquecento euro – centesimo più centesimo meno – sono l’unica entrata “sicura” della coppia: “Abbiamo contattato un’altra volta ancora il Caf, la signora che ci sta seguendo ci ha detto che possiamo ritornare nell’ufficio, prendere la ricevuta della domanda del rinnovo dell’assegno e andare al’ufficio sanitario in viale Regina Margherita a Cagliari per sollecitare la visita”. Difficile però dare tempi certi: “Allo stato attuale non abbiamo più la nostra unica fonte di sostentamento”.

Fonte: Casteddu On Line



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.