Cagliari, via a 70 concorsi per 1200 assunzioni negli ospedali sardi: saranno assunti medici, infermieri, tecnici e amministrativi

Cagliari, via ai concorsi per 1200 assunzioni negli ospedali sardi: saranno assunti nuovi medici, infermieri, tecnici e amministrativi. Un’ondata di posti di lavoro che si attendeva da anni, quella annunciata oggi dalla Regione: un piano straordinario che “eliminerà le lacune nella sanità dell’isola”, ha spiegato in una conferenza stampa l’assessore regionale alla sanità Mario Nieddu.

Ma secondo la giunta Solinas i nuovi concorsi saranno incentrati sull’unico criterio fondamentale della meritocrazia, tanto che chi arriverà ai primi posti delle graduatorie non sarà trasferito in una località predefinita, ma potrà scegliere la destinazione del suo futuro posto di lavoro. I concorsi saranno 70, riguarderanno anche il turn over, le stabilizzazioni, le sostituzioni ai pensionati della categoria. Di fatto 150 nuove assunzioni e tantissime stabilizzazioni attese da molti anni. “Questa Giunta imprime una forte accelerazione e bandisce concorsi bloccati da anni”, ha dichiarato Solinas all’Ansa.

