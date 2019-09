Montascale fuori uso, cambiano gli spazi al Poliambulatorio

Da oggi a Mogoro i lavori di riorganizzazione. Le modifiche apportate

Per consentire ai cittadini un più agevole accesso a tutti i servizi sanitari presenti nel Poliambulatorio di Mogoro, la direzione dell’Ats-Assl Oristano, in accordo con quella del Distretto socio-sanitario di Ales-Terralba, ha disposto il trasferimento al piano terra dei servizi presenti al primo piano dello stabile, servizi che attualmente, a causa del montascale fuori uso per via di un problema tecnico non facilmente risolvibile, risultano di difficile accesso per gli utenti più anziani o con difficoltà nel movimento.

Nella giornata di oggi, saranno effettuati lavori straordinari di riorganizzazione degli spazi, con il trasferimento al piano terra degli ambulatori di specialistica (cardiologia, diabetologia, endocrinologia, fisiatria, reumatologia e ortopedia) oltre all’attività di prelievo e alla fisioterapia.

Tutte le attività verranno erogate mantenendo gli stessi giorni e orari di apertura fissati in precedenza e il personale sarà a disposizione degli utenti per indicare le nuove dislocazioni dei servizi.

La Direzione Assl e del distretto sanitario di Ales-Terralba si scusano con i cittadini per gli eventuali disagi comportati dall’intervento, mirato a garantire una migliore fruibilità dei servizi alla popolazione di Mogoro.

Giovedì, 26 settembre 2019

