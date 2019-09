Marrubiu: pericolo dal palo della luce

È arrugginito alla base, che presenta già un buco, e manca il tappo protettivo per i fili elettrici. Un palo della luce in via Napoli a Marrubiu, sulla Strada Statale 126, costituisce un potenziale pericolo per chi ci passa vicino. La ruggine alla base, infatti, fa temere che possa cadere da un momento all’altro e i fili scoperti, privi di protezione sono “a portata di mano” di chiunque.

Il palo di illuminazione pubblica si trova nei pressi di un distributore di benzina.

La segnalazione arriva da un lettore che ci ha inviato le foto che pubblichiamo, con relativo commento sarcastico: “La sicurezza prima di tutto”.