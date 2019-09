“Abbiate il coraggio di denunciare”. Appello di Orro dopo lo stalking

Abbiate il coraggio di denunciare. Appello di Alessia Orro dopo il caso di stalking

Parla la giocatrice di pallavolo originaria di Narbolia: “Per questa persona provo schifo”

“Abbiate il coraggio di denunciare”. Con queste parole ha lanciato un appello alle donne Alessia Orro, la giocatrice di volley della nazionale, originaria di Narbolia, vittima di uno stalker, arrestato due giorni fa dalla polizia. Stamane Alessia Orro ha tenuto una conferenza stampa per raccontare questa sua triste esperienza cominciata l’estate scorsa. Prima commenti di ammirazione, poi via via atteggiamenti sempre più espliciti e quasi una persecuzione. Commenti pesanti sui social e soprattutto una presenza insistente, persino nelle partite in trasferta e nell’albergo dove la giocatrice alloggiava.

Alessia Orro ha ringraziato il fidanzato che vive con lei e le è stato vicino e le compagne e il team della sua società, la Yamamay Busto Arsizio, che in questi mesi l’hanno sostenuta in tanti modi, sino all’epilogo dell’altro giorno con l’intervento della polizia e l’arresto dello stalker.

“Provo schifo per questa persona”, ha affermato stamane la giocatrice, che nelle ultime ore ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà.

Giovedì, 26 settembre 2019

