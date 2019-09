Palazzi a San Nicola: i privati rimettono il progetto nel cassetto Per ora non presenteranno il “Piano B” con i grandi edifici riuniti, come avevano minacciato

Torna nel cassetto il progetto della società Kampas, relativo alla costruzione dell’housing sociale nel quartiere di San Nicola di Oristano. La società sembra infatti aver accantonato momentaneamente il progetto, concentrandosi ora su altre città.

Nel mese di luglio, la Kampas aveva dato un ultimatum al Comune dichiarando che sarebbe andata avanti con la costruzione dell’housing, con un progetto diverso da quello ipotizzato con l’approvazione di cessione dell’area di competenza comunale, riunendo le volumetrie e dano vita a un agglomerato di palazzoni.

A oggi, invece, la società di costruzioni non sembra voler procedere seguendo questa opzione: “Un’altra operazione, in un’altra città”, ha dichiarato l’amministratore delegato della Kampas, l’ingegnere Stefano Pes, “sta assorbendo tutte le nostre energie. Certo, il progetto è sempre lì e verrà portato avanti in un futuro, ma per ora ci stiamo orientando altrove”.

“Stiamo riflettendo sul da farsi”, ha aggiunto Pes. “Il primo progetto (che prevedeva l’utilizzo di tutta la superficie del lotto di proprietà senza riservarne una parte al Comune, il quale in cambio avrebbe avuto un’area attrezzata a verde e alcuni appartamenti) è già stato istruito dall’Ufficio Tecnico Urbanistico che ha predisposto una delibera, ma non sappiamo perché non sia arrivato in consiglio”.

Il sindaco Andrea Lutzu, già nel mese di luglio, aveva in realtà reso nota la decisione di non portare il progetto alla discussione del consiglio comunale.

La società comunque lascia una porta aperta. L’ingegnere Stefano Pes, infatti, definisce l’operazione ancora non conclusa, ma solo accantonata momentaneamente.

Giovedì, 26 settembre 2019

