Carsex: Torre Grande a luci rosse

Torre Grande a luci rosse, compare sulle mappe del gioco “Carsex”

Sul web le regole da rispettare e le recensioni degli appostamenti hot

Si accendono “le luci rosse” sul pontile e sulla pineta di Torre Grande, che da anni ormai sono locations predilette di famosi racconti hot e scabrosi, e che ora finiscono sul web, come uno dei punti di incontro del gioco “Carsex”. Un gioco con poche regole e un obiettivo ben preciso: incontrarsi con uno sconosciuto per consumare un rapporto sessuale in auto. Aperto a scambisti, omosessuali ed etero, si basa su una vera e propria community online, un “tripadvisor delle prestazioni sessuali”, dove lasciare recensioni, stelline di valutazioni e indizi sugli appostamenti. Il tutto sotto copertura, tramite nickname.

Nel sex on the road (così definito dal sito), ci sono però delle procedure da seguire, per evitare spiacevoli inconvenienti. Affinché i “giocatori” si riconoscano esistono dei veri e propri segnali: come la segnalazione tramite abbaglianti, solitamente viene stabilito un numero che oscilla da 3 a 5, le 4 frecce accese (definite dal sito le più gettonate per la forte visibilità), ma alcuni optano anche per lustrini rossi o neri allo specchietto lato guida.

Le indicazioni fornite dal sito per trovare il luogo esatto per gli incontri, mettono in evidenza come il luogo sia frequentato sia la mattina che la sera: “Strada x il pontile nei boschetti”, si legge nella pagina web. “Si entra dentro in macchina. C’e sempre gente mattina sera notte”.

Alcune recensioni, però, avvertono della maggiore presenza di forze dell’ordine nella zona. Forse già si sapeva che le leggende sulla pineta avessero un fondo di verità?