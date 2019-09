Tentato furto in via Roma a Cagliari, il ladro tradito da una ferita alla mano

Arrestato per tentato furto a Cagliari.

Questa notte, intorno alle 2.30, un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto in via Roma dopo che una Guardia Giurata ha segnalato al 113 la presenza di un uomo che aveva appena infranto il vetro di un’auto parcheggiata nella corsia centrale, per poi scappare in direzione di via Barcellona.

I poliziotti hanno notato l’uomo segnalato, riconoscendolo in Giuseppe Mannai, 54enne cagliaritano pluripregiudicato e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite senza manico a due punte sporco di sangue e al momento del fermo presentava una abrasione alla mano destra compatibile con l’utilizzo del piccolo strumento.

Gli agenti hanno raggiunto il luogo dove era stato compiuto il tentativo di furto, verificando che in una Opel Astra era stato infranto il vetro posteriore sinistro e nello sportello erano presenti tracce di sangue.

Il Mannai è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e nel corso della mattina sarà celebrato il processo di convalida con rito direttissimo.

