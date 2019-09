Seminario sulle novità della fatturazione elettronica

Ingresso gratuito. Ultimi giorni per iscriversi. Organizza la Camera di commercio di Oristano

Ultimi giorni per iscriversi al seminario gratuito sulle novità che riguardano la fatturazione elettronica, promosso dalla Camera di commercio di Oristano. Il seminario si terrà mercoledì 2 ottobre prossimo nell’Hotel Mistral 2 di Oristano, in via XX Settembre 34, dalle 9.30 alle 12.30.

Si parlerà della fatturazione elettronica in ambito europeo e della situazione nazionale sulla fatturazione elettronica, a pochi mesi dall’adozione obbligatoria. Durante il seminario verranno illustrati anche il servizio pubblico predisposto dalla Camera di commercio e gli altri servizi di eGov dedicati alle imprese: SPID e Cassetto digitale dell’imprenditore.

Alla conclusione dei lavori sarà possibile richiedere gratuitamente Spid, Cassetto digitale e Token wireless.

L’incontro è aperto a tutti, imprese e cittadini.

Per iscriversi è necessario compilare entro lunedì, 30 settembre prossimo, il modulo di adesione digitale, disponibile sul sito internet camerale, all’indirizzo www.or.camcom.it.

Giovedì, 26 settembre 2019

