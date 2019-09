Gara ciclistica per ricordare il grande corridore sardo Giovanni Garau

Gara ciclistica amatoriale per ricordare il grande corridore sardo Giovanni Garau

Partecipò al Giro d’Italia. L’iniziativa a Santa Giusta, il suo paese natale

Una gara ciclistica amatoriale per ricordare Giovanni Garau. Domenica 6 ottobre a Santa Giusta si ricorda l’unico corridore sardo a concludere un Giro d’Italia, prima dell’arrivo di Fabio Aru, e il primo a finire la Vuelta di Spagna nel lontano 1964.

L’appuntamento è fissato per le 8.30 davanti al Municipio di Santa Giusta per il ritrovo dei partecipanti. Alle 10 la partenza per la gara. Previsti 5 giri. Si parte dalla piazza del Comune, per poi percorrere le vie Garibaldi e Giovanni XXIII. E ancora alcuni tratti delle strade provinciali 56, 97 e 56 per poi tornare del paese, in via Garibaldi. Il giro sarà compiuto, appunto 5 volte, per un totale di 62,500 chilometri.

L’arrivo nel paese è previsto per le 11.30 circa.

L’iniziativa è promossa dalla Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con il Gruppo Melis Intermediazioni e Vestis e gode del patrocinio del Comune di Santa Giusta.