Sinnai, lancia blocchi di cemento contro madre e fratello: arrestato

Ubriaco, in mezzo alla strada lanciava un blocco di cemento verso la madre e il fratello disabile, che non venivano colpiti per miracolo.

Tragedia sfiorata nella notte a Sinnai, dove un 60enne, A.R., è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia.

I Carabinieri della stazione di Sinnai sono arrivati sul posto in piena notte in seguito a una richiesta d'intervento. Hanno sorpreso l'uomo mentre lanciava il blocco contro i familiari. Il sessantenne, visibilmente sotto effetto di alcolici e incurante dell'arrivo dei militari, continuava ad inverire e minacciare i parenti, che nel frattempo si erano barricati all'interno dell'abitazione.

La testimonianza dei familiari e gli accertamenti del personale del 118 intervenuto sul posto hanno consentito ai carabinieri di appurare quanto accaduto: in casa poco prima era nato un litigio per futili motivi, da cui era scaturita una violenta colluttazione e un'aggressione del 60enne nei confronti della madre, a cui difesa era intervenuto l'altro fratello.

A.R. era già stato denunciato svariate volte dai familiari per i suoi comportamenti aggressivi e violenti. Di qui l'arresto per maltrattamenti e lesioni, poi convertito in divieto di avvicinamento (deve restare a distanza non inferiore a 200 metri dai familiari) dal gip. Il sessantenne verrà processato, l'udienza è stata aggiornata al prossimo 15 ottobre.

Fonte: L'Unione Sarda



