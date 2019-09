Cagliari, nove punti e 4/o posto

(ANSA) - CAGLIARI, 26 SET - Tre vittorie consecutive. E il Cagliari vola a nove punti e al quarto posto, accanto al Napoli appena battuto. E davanti a Roma, Lazio, Milan, Torino. Per giunta senza Cragno, Nainggolan e Pavoletti.

Ieri al San Paolo un'impresa storica. L'ultimo successo in trasferta con il Napoli risale a più di dodici anni fa, al 26 agosto 2007: fu un 2-0, firmato da Matri e da un rigore di Foggia, il napoletano che ha smesso di giocare e da qualche anno manda avanti una scuola calcio nel capoluogo partenopeo. Tanto per dare qualche indicazione sulla portata del successo di ieri, le statistiche dicono che il Cagliari aveva perso tutte le ultime sette partite di Serie A contro il Napoli: era la striscia di sconfitte consecutive più lunga per i sardi contro una singola avversaria nel massimo campionato.

Il Napoli era imbattuto da 18 sfide di Serie A contro il Cagliari (tredici vittorie e cinque pareggi). Per non parlare degli 0-5 degli anni scorsi e di Mertens abbonato al goal contro i rossoblù. Non a caso schierato da Ancelotti sin dall'inizio.

Ieri niente da fare. Napoli distratto e lontano parente di quello visto nelle ultime partite, gara con il Liverpool su tutte. Ci ha provato però con la forza e con i palloni in mezzo.

Il Cagliari, per la verità, sul gioco aereo ha concesso molto: ma Olsen e la mira sbagliata dei padroni di casa hanno tenuto fermo il risultato sullo zero a zero. Poi il contropiede micidiale con l'assist di Nandez e il colpo di testa di Castro.

E la vittoria che nessuno, nemmeno la Juve o l'Inter, si aspettava.

Bisogna però dire che il Cagliari, che pure nel secondo tempo è stato schiacciato dietro, ha sempre voluto giocare la palla. E forse questo approccio è stato decisivo nella costruzione del contropiede perfetto, quello che ha cambiato la storia di una partita che era tutta nelle in mani del Napoli. Maran l'aveva detto alla vigilia: partita difficile, ma è un'opportunità. E così è stato. Ora di chance ce n'è un'altra. Il tecnico dovrà essere bravo a riportare giocatori e ambiente alla realtà per la sfida di domenica: si gioca con il Verona alla Sardegna Arena.

Il Cagliari sogna.(ANSA).