Cagliari, attraversa fuori dalle strisce e viene colpita dal filobus Ctm: 30enne finisce all’ospedale

Incidente in via Dante a Cagliari. Un 37enne al volante di un filobus del Ctm, all’incrocio con via Tola, ha colpito con la parte anteriore del bus il fianco sinistro di una 30enne di Cagliari che stava attraversando fuori dalle strisce. La donna è finita per terra ed è stata soccorsa dal personale di un’ambulanza del 118 ed è trasportata alll’ospedale Brotzu in codice verde.

La polizia Locale ha eseguito i rilievi di legge.

