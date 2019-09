Sussidi del Comune in cambio di sesso: sei anni e 4 mesi all’ex sindaco di Portoscuso

Favori sessuali in cambio di contributi da parte dell’amministrazione alle donne seguite dalle assistenti sociali del Comune. Confermata in Corte d’Appello la condanna (6 anni e 4 mesi) per concussione per induzione e sfruttamento della prostituzione per Adriano Puddu ex sindaco di Portoscuso, difeso dall’avvocato Giuseppe Andreozzi.

