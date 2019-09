Incidente a Cagliari, ciclista travolto da un auto a Is Mirrionis: è il secondo in 2 giorni

Incidente stradale questa sera nel quartiere Is Mirrionis. Per cause in fase di accertamento, una Citroen C4 guidata da un cagliaritano di 26 anni, mentre stava percorrendo via Meilogu, si è scontrata lateralmente con una bicicletta condotta da un 18enne cagliaritano. Il ragazzo veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

