Artisti oristanesi sul palco per i gatti delle colonie Sabato da Contea un concerto con raccolta fondi per l’Associazione “Gli Amici di Tomy e Romy”

Contea e l’Associazione “Gli Amici di Tomy e Romy” insieme per i gatti delle colonie. Sabato prossimo, 28 settembre, a Oristano è in programma una manifestazione musicale “Sound for Cats”, con raccolta fondi per le colonie feline.

Nel ristorante fast food di viale Repubblica, a partire dalle 20.30, si alternano sul palco gruppi storici ed emergenti di Oristano, tra i quali i Black Code, Black Heart Soul, Sonic Marbles, Black Stones e Let There Be Rock.

Special guest La Patrick Abbate Project. Presentano la serata Santina Raschiotti e Marco Attene.

“Sono molto contento della risposta degli artisti locali che hanno aderito numerosi alla manifestazione”, spiega l’organizzatore Neke (Nicola Cuccureddu), “i nostri amici a 4 zampe ci danno tanto, e ogni tanto è bello fare qualcosa per loro”.

Il ricavato della raccolta fondi servirà per sterilizzare i gatti delle colonie feline e aiutare l’associazione nell’acquisto di cibo e materiali per i felini.

“L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza”, commenta Neke, “per partecipare numerosa e dare un piccolo contributo col cuore”.

