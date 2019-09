In Sardegna mancano 320 unità, come denunciato dai sindacati, e la direzione generale dell’Anas ha annunciato assunzioni: 30 stagionali, entro novembre, per le emergenze, e 1200 addetti a livello nazionale, entro il 2020, ma non è stato precisato quanti saranno destinati all’isola.

Lo riferisce il segretario generale Fit Cisl Sardegna, Valerio Zoccheddu, dopo l’incontro tenutosi stamane nella sede Anas a Roma. Il sindacalista non ritiene adeguate le proposte aziendali.

“Risulta del tutto evidente l’assoluta irrilevanza di peso politico della Sardegna nelle decisioni romane di Anas”, sintetizza Zoccheddu. “È inaccettabile che un’azienda publica pagata con le tasse dei cittadini, sardi compresi, abbia una politica sfacciatamente discriminante per i sardi. La Fit Cisl si attiverà per coinvolgere la politica affinché intervenga a tutelare il diritto dei sardi di viaggiare e lavorare in strade sicure”.

Mercoledì, 25 settembre 2019

L'articolo L’Anas cerca personale sembra essere il primo su LinkOristano.it.