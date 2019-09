Attilio Mastino socio onorario dell’Associazione laureati di Sassari

L’Associazione dei Laureati dell’Università degli Studi di Sassari, per celebrare l’apertura del nuovo anno associativo, conferirà la carica di socio onorario al professor Attilio Mastino, bosano e magnifico Rettore dell’ateneo sassarese dal 2009 al 2014.

La cerimonia si svolgerà durante l’aperitivo inaugurale, giovedì 3 ottobre allo Spazio 105, in Via Roma 105, a Sassari.

L’associazione è nata nel 2011, con lo scopo di creare un ponte tra il mondo accademico e il mondo lavorativo per i dottori dell’ateneo turritano. Mastino ha favorito la costituzione dell’associazione durante il suo mandato rettorale. In virtù di questo, della sua brillante carriera accademica e in quanto esponente di spicco del mondo culturale, l’Assemblea dell’Associazione Alauniss ha deliberato all’unanimità di conferirgli la prima tessera onoraria.

L’associazione, presieduta da Letizia Sanna, dottoranda di Ricerca dell’Università degli Studi di Sassari, da un anno a questa parte ha ripreso le attività a pieno ritmo, portando il proprio apporto a diversi eventi di ambito culturale. Tra le attività svolte dall’associazione, la celebrazione della figura di Antonio Gramsci per il 2018 Anno europeo del Patrimonio culturale; il dibattito “La Primavera dell’Europa: cittadini al voto per un futuro tra continuità e cambiamento”; la tavola rotonda “Pubbliche amministrazioni ed engagement del cittadino”; il convegno “L’emancipazione delle donne nel mondo arabo: una riflessione fra storia, diritto e attualità”; l’incontro informativo “Un’Europa di possibilità: le opportunità di mobilità per studenti e laureati” e l’iniziativa “Giornata europea delle lingue”.

Mercoledì, 25 settembre 2019

