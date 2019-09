Il Corpo di Polizia Penitenziaria festeggia il suo 202° anniversario

A Oristano una cerimonia per l’annuale di fondazione

La polizia penitenziaria della Casa di Reclusione di Oristano celebrerà il 202° Annuale di Fondazione del Corpo, con una cerimonia che si terrà venerdì prossimo 27 settembre, a partire dalle 10,30 nella casa di reclusione di Massama.

Una cerimonia sobria ma sentita che vedrà lo schieramento di una rappresentanza della polizia penitenziaria, al cospetto delle massime autorità civili, militari e religiose della città e degli enti locali.

Il comune e la provincia di Oristano onoreranno la cerimonia anche con la presenza dei rispettivi gonfaloni.

La rappresentanza d’onore dei poliziotti penitenziari sarà, in particolare, composta da un picchetto armato, costituito da un contingente schierato in grande uniforme e da un’aliquota equipaggiata per i servizi di ordine e sicurezza pubblica, in uniforme operativa.

Presente anche la sezione territoriale dell’associazione nazionale della polizia penitenziaria — A.N.P.Pe, con il relativo labaro.

A fare gli onori di casa saranno, insieme a tutti i poliziotti penitenziari e al personale dell’amministrazione penitenziaria, il direttore Pier Luigi Farci, e il comandante, commissario coordinatore Salvatore Cadeddu, i quali interverranno con un breve discorso sulle finalità e i progetti della Casa di Reclusione e sull’attività operativa del reparto di polizia penitenziaria.

Nel corso della manifestazione verranno forniti i dati di sintesi sui principali settori di impiego del personale del corpo e sui risultati raggiunti dall’inizio dell’anno ad oggi.

Seguirà poi una lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro della giustizia e del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e saranno resi gli onori ai caduti del corpo di polizia penitenziaria, accompagnati dal “Silenzio”, eseguito, per l’occasione, da un membro dell’associazione nazionale polizia di stato – AN.P.S.

