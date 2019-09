Anche a Cuglieri presto un campo di calcio in erba sintetica

Il Comune realizzerà la copertura delle tribune

Anche Cuglieri avrà presto un campo di calcio realizzato in erba sintetica. I lavori sono già stati appaltati e le opere inizieranno non appena l’amministrazione comunale avrà il via libera da parte del CONI. Con lo stesso intervento saranno anche coperte le tribune mentre gli spogliatoi erano già stati ristrutturati con precedenti opere.

Soddisfatto il sindaco Gianni Panichi che evidenzia come si sia scelto di dare priorità agli interventi sul campo da calcio: “Abbiamo rimodulato l’idea che era stata ipotizzata da una precedente amministrazione comunale per la realizzazione di una cittadella sportiva”, ha detto il sindaco. “Finalità ambiziosa ma impossibile da perseguire con le risorse a disposizione”.

“L’intervento sul manto erboso in materiale sintetico, per il quale si spenderanno circa 450.000 euro”, ha aggiunto il sindaco di Cuglieri, “è apparso l’obiettivo più raggiungibile per dare risposta a un’esigenza necessaria”.

Mercoledì, 25 settembre 2019

