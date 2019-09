A Bosa, un reading educativo con Lorenzo Braina

Il fondatore e direttore del centro CREA presenta il suo nuovo libro

Lorenzo Braina, fondatore e direttore del centro CREA di Oristano, presenterà il suo nuovo libro: “Di ribelli, rose e grilli. Appunti di Viaggio di un educatore” venerdì prossimo 27 settembre. L’incontro si svolgerà alle 18 nel Convento del Carmelo in Piazza Carmine.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso l’Aula Magna dell’IIS “G.A. Pischedda”.

Il reading educativo, organizzato in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali e Assessorato alla Pubblica istruzione, prevede l’accompagnamento musicale di Donato Cancedda.

Il nuovo libro di Lorenzo Braina è una raccolta di storie di educatori che non si sono arresi davanti alle avversità della loro professione; storie di vite cambiate grazie alla costante resistenza educativa e di chi, come loro, sa che l’educazione è il vero atto rivoluzionario per la società attuale in cui si vive.

L’ingresso è libero e aperto a tutti, in particolar modo sono invitati a partecipare tutti coloro che fanno parte del mondo della scuola, dagli insegnanti alle famiglie, educatori, operatori delle comunità e chiunque si occupi di educazione in generale.

Il Centro CREA – Centro per la Creatività Educativa di Oristano nasce per accogliere ed elaborare le storie e le esperienze delle persone – genitori, figli, insegnanti, operatori della comunità – in ambito educativo. I reading con accompagnamento musicale rappresentano una parte fondamentale dell’attività programmata dal centro e si pongono come riflessioni educativa tradotte non solo in parole ma anche in musica.