L’Unione europea ha approvato per la prima volta un farmaco a base di cannabis: l’Epidiolex, indicato per il trattamento di forme rare ma gravi di epilessia. Lanciato sul mercato USA nel 2018, oggi dunque potrà essere prescritto e anche in Europa (e in Italia), se i medici ritengono che aiuterà i malati. L’Epidiolex si presenta in forma liquida da assumere per bocca, come fosse uno sciroppo; contiene CBD purificato ed è privo di THC.

L'articolo Epidiolex, approvato dall’Ue il primo farmaco a base di cannabis proviene da Casteddu On line.